Nigeria | banditi attaccano università e rapiscono studenti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nigeria banditi

Agenzia ANSA

Uomini armati inhanno attaccato l'università privata Greenfield nello Stato di Kaduna, nel nord del Paese, ... I sospettisi sono infiltrati in grande numero nell'università", ha detto ...I paesi in cui sono più diffusi questi preparati animali sono India, Cina,, Benin e Brasile. e molti continuano a essere usati malgrado gli ingredienti sianodalla legge. Le ossa di ...Uomini armati in Nigeria hanno attaccato l'università privata Greenfield nello Stato di Kaduna, nel nord del Paese, uccidendo un membro del personale e rapendo un numero imprecisato di studenti, come ...L'attacco dei banditi all'interno della Greenfield University, nello Stato settentrionale di Kaduna. Possibile coinvolgimento di Boko Haram ...