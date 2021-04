Napoli-Lazio, Farris: “Al Maradona importante test di maturità. Tunover? Conta una cosa, con il Milan…” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le dichiarazioni del vice di Simone Inzaghi.Anche domani a Napoli Massimiliano Farris sostituirà Simone Inzaghi, ancora positivo al Covid-19 ed in regime di quarantena. Il vice allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa a Lazio Style Channel, presentando così il il big match del 'Maradona' contro il Napoli."Il Napoli per noi è un importante test di maturità per la classifica attuale, che ci vede nuovamente in alto dopo ultime cinque vittorie consecutive. Ci attende uno scontro diretto, sarà fondamentale dare continuità agli ultimi risultati attraverso la prestazione".SUL Napoli - "Non giudico io il cammino del Napoli, ci pensano i loro stessi numeri. Ha vissuto un periodo ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le dichiarazioni del vice di Simone Inzaghi.Anche domani aMassimilianosostituirà Simone Inzaghi, ancora positivo al Covid-19 ed in regime di quarantena. Il vice allenatore della, ha parlato in conferenza stampa aStyle Channel, presentando così il il big match del '' contro il."Ilper noi è undiper la classifica attuale, che ci vede nuovamente in alto dopo ultime cinque vittorie consecutive. Ci attende uno scontro diretto, sarà fondamentale dare continuità agli ultimi risultati attraverso la prestazione".SUL- "Non giudico io il cammino del, ci pensano i loro stessi numeri. Ha vissuto un periodo ...

