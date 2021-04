Moglie e amante partoriscono nella stessa stanza d’ospedale: appena lo scoprono succede di tutto. Ecco il VIDEO dell’infermiera (Di mercoledì 21 aprile 2021) A volte circolano delle notizie che ci si chiede se siano reali o fake, ma spesso ciò che accade nella realtà supera di gran lunga la fantasia, e oggi vogliamo riportare una notizia che l’anno scorso ha fatto sorridere quanti ne sono venuti a conoscenza, anche grazie ad un VIDEO che è stato diffuso diventando presto virale. Un ospedale movimentato Pubblicato sulla piattaforma Reddit, il VIDEO mostra semplicemente il viso in primo piano di una infermiera con tanto di mascherina cha guarda la telecamera con occhi sgranati, dunque cosa ha di particolare per aver ricevuto in brevissimo tempo centinaia di commenti e visualizzazioni? Semplice, la donna sarebbe un’ostetrica e in sottofondo si sentono le urla di due pazienti che litigano, ma a spiegare tutto è la breve didascalia scelta per accompagnare il breve ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 21 aprile 2021) A volte circolano delle notizie che ci si chiede se siano reali o fake, ma spesso ciò che accaderealtà supera di gran lunga la fantasia, e oggi vogliamo riportare una notizia che l’anno scorso ha fatto sorridere quanti ne sono venuti a conoscenza, anche grazie ad unche è stato diffuso diventando presto virale. Un ospedale movimentato Pubblicato sulla piattaforma Reddit, ilmostra semplicemente il viso in primo piano di una infermiera con tanto di mascherina cha guarda la telecamera con occhi sgranati, dunque cosa ha di particolare per aver ricevuto in brevissimo tempo centinaia di commenti e visualizzazioni? Semplice, la donna sarebbe un’ostetrica e in sottofondo si sentono le urla di due pazienti che litigano, ma a spiegareè la breve didascalia scelta per accompagnare il breve ...

Advertising

lounanobastardo : tw/morte . . circa due anni fa un signore è stato ucciso con un'ascia dall'amante di sua moglie - PaoloBonucci1 : @Semreh10 Si, se è amante e divorziata. Se è moglie mi viene spontaneo consigliarti di cambiare spacciatore ?????? Con… - FigliContesi : RT @MaximTheatino: Stalker per gelosia La violenza e la gelosia non ha sesso @gbongiorno66 @CarlaM5s @elenabonetti @ValeriaValente #MartaCa… - MaximTheatino : Stalker per gelosia La violenza e la gelosia non ha sesso @gbongiorno66 @CarlaM5s @elenabonetti @ValeriaValente… - _FabrizioGatta : #Roma: 2774 anni di storia, di cultura e di emozioni, di atmosfere magiche. Auguri de core vecchia mia, a te che sa… -