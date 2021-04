Migranti: 42 persone in pericolo a largo della Libia. Alarm Phone: “Silenzio di Ue e guardia costiera libica” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nella notte tra il 20 e il 21 aprile, Alarm Phone, la Ong che raccoglie le segnalazioni di richiesta di soccorso, ha lanciato l’allarme per 42 persone in pericolo a largo di Zuwara, in Libia. I Migranti si trovano su un barcone con il motore guasto e hanno lanciato l’sos verso le 23.30. “Circa 42 persone in pericolo a largo di Zuwara, in Libia, hanno appena chiamato Alarm Phone. Dicono di avere il motore guasto e che il mare è agitato. Chiedono soccorso immediato! Abbiamo informato le autorità e chiediamo che intervengano rapidamente!”. ha scritto su Twitter Alarm Phone. Secondo quanto si apprende, l’appello di Alarm ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nella notte tra il 20 e il 21 aprile,, la Ong che raccoglie le segnalazioni di richiesta di soccorso, ha lanciato l’allarme per 42indi Zuwara, in. Isi trovano su un barcone con il motore guasto e hanno lanciato l’sos verso le 23.30. “Circa 42indi Zuwara, in, hanno appena chiamato. Dicono di avere il motore guasto e che il mare è agitato. Chiedono soccorso immediato! Abbiamo informato le autorità e chiediamo che intervengano rapidamente!”. ha scritto su Twitter. Secondo quanto si apprende, l’appello di...

