Maltempo, i bollettini della Protezione Civile per il 22-23 aprile: tornano le piogge al Sud. Allarme giallo in Calabria (Di mercoledì 21 aprile 2021) Meteo, a partire da domani torneranno forti piogge al Centro-Sud, mentre forti venti sferzeranno le regioni meridionali: i bollettini della Protezione Civile Da domani tornano le piogge al Centro/Sud. La conferma sul Maltempo arriva dai bollettini di vigilanza meteorologica nazionale emessi oggi dal servizio meteorologico della Protezione Civile. Di seguito i dettagli. Bollettino di Vigilanza Meteorologica per il giorno 21 aprile 2021 Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia centro-settentrionale, zone montane e pedemontane del Triveneto, Sardegna ed in serata sulla ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) Meteo, a partire da domani torneranno fortial Centro-Sud, mentre forti venti sferzeranno le regioni meridionali: iDa domanileal Centro/Sud. La conferma sularriva daidi vigilanza meteorologica nazionale emessi oggi dal servizio meteorologico. Di seguito i dettagli. Bollettino di Vigilanza Meteorologica per il giorno 212021 Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia centro-settentrionale, zone montane e pedemontane del Triveneto, Sardegna ed in serata sulla ...

