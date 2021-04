L' Inter si sfila dalla Superlega | ufficiale il passo indietro nerazzurro

Advertising

SkyTG24 : Superlega, l'annuncio: 'Progetto da riconsiderare'. Si sfila anche l'Inter - GoalItalia : La #Superlega perde un altro pezzo: nella notte si sfila anche l'Inter ? - alealex73 : RT @Boboj29: L’Inter si sfila dalla Superlega: “Non è più ritenuto di interesse” Bene bene , il fallimento e' dietro all'angolo - carloarbini51 : RT @Boboj29: L’Inter si sfila dalla Superlega: “Non è più ritenuto di interesse” Bene bene , il fallimento e' dietro all'angolo - infoitsport : La Superlega naufraga dopo 48 ore: via le inglesi, si sfila anche l'Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Inter sfila

L'crede che il calcio, come ogni settore di attività, debba avere interesse a migliorare costantemente le sue competizioni, per continuare ad emozionare i tifosi di tutte le età in tutto il ...Le ultime sulla Superlega La Superlega è già franata, dopo le inglesi anche l'si: "Non più interessati" La nota del ritiro: "Progetto da rivedere" Calcoli sbagliati, la rivolta dal basso ...(Teleborsa) - Fischio finale per la Superlega che si ferma ancora prima di partire. A sfaldare il fronte, i sei club inglesi, (United, City, Liverpool, Tottenham, Chelsea e Arsenal) primi a sfilarsi,.La serata di ieri ha visto sfilarsi via via i club inglesi dal progetto Superlega, il Manchester City è stato il primo a tirarsi fuori in maniera ufficiale ma nelle ore successive sono arrivate anche ...