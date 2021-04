La Superlega si mette in pausa (e Andrea Agnelli si dimette da presidente della Juventus?) (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nella notte con un breve comunicato la neonata futuribile lega che ha spaccato il mondo del pallone in Europa, generando una valanga di reazioni, si mette in stand - by dopo il passo indietro di molte ... Leggi su today (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nella notte con un breve comunicato la neonata futuribile lega che ha spaccato il mondo del pallone in Europa, generando una valanga di reazioni, siin stand - by dopo il passo indietro di molte ...

Advertising

VittorioSgarbi : La Superlega ? Un micidiale inquinatore estetico. La Superlega non è solo un odiosa manovra economica, e nemmeno qu… - PalermoToday : La Superlega si mette in pausa (e Andrea Agnelli si dimette da presidente della Juventus?) - locchif : Quello che emerge da questa storia è una: ballano 350 milioni all'anno per ogni grande squadra europea. O ce li met… - zazoomblog : Il calcio dei ricchi uccide il merito. Così la Superlega umilia lo sport. La globalizzazione mette le mani sul pall… - _i_n_d_i_o_ : RT @Mentegatto1: @tancredipalmeri Se la Juve esce per ultima si mette in bacheca pure la prima ed unica edizione della SuperLega -