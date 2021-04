La regina Elisabetta compie 95 anni | il suo regno è il quarto più lungo di sempre nella storia delle monarchie

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 21 aprile 2021) LaII95. Ricorrenza mesta per la sovrana e per la famiglia reale, in lutto per la scomparsa del principe consorte Filippo.è nata il 21 aprile 1926: secondo tradizione, però, l'versario viene onorato pubblicamente dalUnito a giugno, con la parata di trooping the colour, sospesa nel 2020 a causarestrizioni dell'emergenza Covid. Il giorno di compleanno 21 aprile viene solitamente celebrato in ambito familiare. Lapiù longeva delUnitod'Inghilterra è salita al trono il 6 febbraio 1952, in seguito alla scomparsa del padre Re Giorgio. IldiII è il più ...