Isola dei Famosi 2021, emerge il vero motivo per cui Elisa Isoardi si sarebbe ritirata (Di mercoledì 21 aprile 2021) Elisa Isoardi avrebbe mentito al pubblico e non si sarebbe ritirata dall'Isola dei Famosi 2021 per il problema all'occhio, bensì per dei precisi accordi già presi con gli autori al momento della firma del contratto. Un'indiscrezione shock, una vera e propria bomba mediatica lanciata da Dagospia, il portale di gossip e tv che fa capo a Roberto D'Agostino, che se fosse confermata sarebbe particolarmente grave, visto che si tratterebbe di una presa in giro bella e buona ai danni dei telespettatori. Isola 2021, Elisa Isoardi ha finto l'incidente per uscire? "Nei giorni precedenti alla sua uscita diverse fonti assicuravano che l'ex compagna di Salvini avrebbe lasciato il reality: 'Ha ...

