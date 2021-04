Inter | Marotta contro Cairo | “Non può darmi del traditore Rimetterò il mio mandato da Consiglio Figc”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 aprile 2021) “Se darò le dimissioni dalfederale?ilnella riunione di settimana prossima e se poi le società a maggioranza vorranno così, farò volentieri un passo indietro. Per me si tratta di un’attività di servizio faticosa e non remunerata, che faccio negliessi dei club”. Così l’amministratore delegato dell’Giuseppea Sky Sport sulla richiesta del presidente del Torino Urbano, che aveva invocato le sue dimissioni daldopo l’annuncio della Superlega. “Il principio del dissenso è assolutamente democratico, ma non concepisco l’attacco violento di, a cui poi sono seguite minacce private e pubbliche. Uno può criticare ma con calma, non offendendo e dando del ...