In Danimarca aprono bar e ristoranti anche al chiuso | stadi e musei | necessario il pass vaccinale – Video

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Con la riapertura di caffè, bar,e centri commerciali, Copenaghen e lariacquistano una parvenza di normalità. La riapertura è, tuttavia, soggetta a molte condizioni, tra cui in molti casi la presentazione di un “corona“, cioè una certificazione che prova l’avvenuta vaccinazione, il test risultato negativo nelle 72 ore precedenti o la guarigione dal virus tra le due e le dodici settimane precedenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

