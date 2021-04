Il passo indietro di Milan e Juve nella Super League (Di mercoledì 21 aprile 2021) AGI - passo indietro di Milan e Juventus nel progetto della Super League. "Abbiamo accettato l'invito a partecipare al progetto di Super League con la genuina intenzione di creare la migliore possibile competizione Europea per i fan di tutto il mondo, per tutelare gli interessi del Club e della nostra tifoseria", scrive il Milan sul suo sito. "Il cambiamento non è facile - aggiunge la società - ma l'evoluzione è necessaria per progredire, e anche la struttura del calcio Europeo si è evoluta e modificata negli anni. Ma la voce e le preoccupazioni dei tifosi in tutto il mondo rispetto al progetto di Super League sono state forti e chiare, e il nostro Club deve rimanere sensibile e attento all'opinione ... Leggi su agi (Di mercoledì 21 aprile 2021) AGI -dintus nel progetto della. "Abbiamo accettato l'invito a partecipare al progetto dicon la genuina intenzione di creare la migliore possibile competizione Europea per i fan di tutto il mondo, per tutelare gli interessi del Club e della nostra tifoseria", scrive ilsul suo sito. "Il cambiamento non è facile - aggiunge la società - ma l'evoluzione è necessaria per progredire, e anche la struttura del calcio Europeo si è evoluta e modificata negli anni. Ma la voce e le preoccupazioni dei tifosi in tutto il mondo rispetto al progetto disono state forti e chiare, e il nostro Club deve rimanere sensibile e attento all'opinione ...

