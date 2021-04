Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 21 aprile (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi mercoledì 21 aprile: Rocco cerca di conoscere meglio Irene, ma lei cerca di sfuggirgli. Intanto, Armando inizia avere dei sospetti su Giuseppe. Cosimo è pronto a fare una nuova scenata contro Umberto. Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, le anticipazioni di mercoledì 21 aprile. Cosa accadrà nelle puntate di oggi? Quali sorprese ci riserveranno? Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ile Unalmercoledì 21: Rocco cerca di conoscere meglio Irene, ma lei cerca di sfuggirgli. Intanto, Armando inizia avere dei sospetti su Giuseppe. Cosimo è pronto a fare una nuova scenata contro Umberto. Ile Unal, ledi mercoledì 21. Cosa accadrà nelle puntate di? Quali sorprese ci riserveranno? Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Ancora drammi per i Guarnieri - IlSegretoTvSoap : Il Paradiso delle Signore, anticipazioni venerdì 30 aprile: Marta tra le braccia di Dante - merzougatour : Dragon Island, un angolo di paradiso a Dakhla ?? Il paradiso in Marocco esiste. È selvaggio, bello e misterioso. Un… - IlSegretoTvSoap : Il Paradiso delle Signore 5, puntata 29 aprile: Cosimo fa una scenata epica alla moglie - fabri_61 : RT @Fiore06257296: @carmelodipaola Si sta godendo le provvigioni delle mascherine in qualche paradiso fiscale -