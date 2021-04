Il Paradiso delle signore 5 | anticipazioni 22 aprile 2021 | Armando e Gloria smascherano il truffatore

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il5 torna domani, giovedì 22, alle 15:55 su Rai1 con una nuova puntata: lesvelano chi ha provato a truffare il. Il5 torna su Rai1 giovedì 22con una nuova puntata in onda alle 15:55. Nellecapiscono qualcosa in più sulla truffa. Rocco non demorde con Irene e la invita fuori; lei rifiuta ma continua a omettere la verità a Maria. Finalmentescoprono chi c'è dietro la truffa ai danni del. Dopo le minacce di Cosimo, Umberto si avvicina a ...

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni della puntata de IlSignore del 22 aprile 2021. Nell' episodio in onda alle 15.55 su Rai1 , Rocco non rinuncia a conoscere meglio Irene e la invita a uscire . La Venere rifiuta la proposta e continua a ...