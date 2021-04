Il nome e le lacrime, dramma-Covid: Serena Rossi crolla all'ultima puntata, toccante su Rai 1 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Canzone Segreta, lo show di Rai 1 condotto da Serena Rossi, chiude. Ma prima omaggia le vittime del Covid. La conduttrice annuncia: “Ci abbiamo messo il cuore”. Sesta e ultima puntata. Serena Rossi piange, si commuove e sullo schermo scorrono i nomi delle vittime del Covid (mentre va in onda la canzone La Cura di Franco Battiato). “La nostra avventura sta finendo, viaggio bellissimo in cui ogni singola persona ci ha messo tanto cuore. La vedete la nostra sedia? È vuota ma in realtà vuota non è, voglio immaginare che ci siano sedute tutte quelle persone che a causa del Covid non ci sono più.”, dice la conduttrice. Uno show nuovo, che però non ha sempre vinto la prima serata di Rai1 (ad esempio la settimana scorsa con il debutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Canzone Segreta, lo show di Rai 1 condotto da, chiude. Ma prima omaggia le vittime del. La conduttrice annuncia: “Ci abbiamo messo il cuore”. Sesta epiange, si commuove e sullo schermo scorrono i nomi delle vittime del(mentre va in onda la canzone La Cura di Franco Battiato). “La nostra avventura sta finendo, viaggio bellissimo in cui ogni singola persona ci ha messo tanto cuore. La vedete la nostra sedia? È vuota ma in realtà vuota non è, voglio immaginare che ci siano sedute tutte quelle persone che a causa delnon ci sono più.”, dice la conduttrice. Uno show nuovo, che però non ha sempre vinto la prima serata di Rai1 (ad esempio la settimana scorsa con il debutto ...

