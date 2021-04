Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez | matrimonio saltato? C’entrerebbe Belen

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Da quando si sono conosciuti nel corso del Grande Fratello Vip 2,non si sono più lasciati. Nonostante periodici rumor li vogliano costantemente in crisi, i due si mostrano molto affiatati sui social, tant’è che da un po’ di tempo si parla di. In effetti, è anche la prima … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

blogtivvu : #Isola dei Famosi: salta naufrago, resta Ignazio Moser, arriva un influencer - blogtivvu : #Isola, quando entreranno i nuovi naufraghi? Attesa per Ignazio Moser - MikyS03 : @Ilsuperbo89 @tvblogit Poi lunedì 26 forse Ignazio Moser ?? - GossipItalia3 : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, slittano le nozze: “I tempi sono cambiati” #gossipitalianews - mtvitalia : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ci hanno raccontato tutti i segreti della loro convivenza ???? #MTVCribs -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser

sarà tra i nuovi naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021. Già, il reality show condotto da Ilary Blasi si arricchisce di altri concorrenti e tra questi anche il figlio dell'ex ciclista e ...La modella e l'ex ciclista fanno coppia da tre anni e mezzo e, al momento, il matrimonio non sembra essere nei programmi più ...Ignazio e Cecilia, i due ex gieffini continuano a rinviare le nozze: cosa è successo? Pare c'entri Belen, ecco perché.Nelle ultime ore è emersa la notizia riguardante la trattativa saltata in merito all'ingresso di un nuovo concorrente: i dettagli ...