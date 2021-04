Gianni Morandi, le parole sulla figlia che nessuno si aspettava (Di mercoledì 21 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gianni Morandi torna sui social, la confessione sulla figlia Marianna non sfugge a nessuno, di cosa si tratta? Si torna a parlare del cantante italiano conosciuto il tutto il mondo e amato da tutti che negli ultimi mesi è stato al centro dell’attenzione per il brutto incidente di cui è stato vittima. Solo da qualche Leggi su youmovies (Di mercoledì 21 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.torna sui social, la confessioneMarianna non sfugge a, di cosa si tratta? Si torna a parlare del cantante italiano conosciuto il tutto il mondo e amato da tutti che negli ultimi mesi è stato al centro dell’attenzione per il brutto incidente di cui è stato vittima. Solo da qualche

Advertising

Blonda53952257 : @chiamamematto Gianni Morandi - sonikmusicnet : Ora in onda: Gianni Morandi - C'era un ragazzo che come me - radiocalabriafm : GIANNI MORANDI - GIOVANE AMANTE MIA - DebiruS : @applelally Pensa se lo teneva in mano Gianni Morandi ?? - ecccalla : @cazzovazz 'è una vergogna per il mondo del canto' e poi riceve i complimenti da Umberto Tozzi, Gianni Morandi e vi… -