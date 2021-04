Gazzetta: Gravina pronto ad adottare la nuova clausola Uefa, in Serie A solo chi gioca le coppe (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Superlega sembra essere naufragata. Poco fa la Reuters ha riportato le parole di Andrea Agnelli: «Non si può continuare in sei club». Ma la Figc è pronta ad evitare situazioni del genere anche per il futuro. La Federcalcio, infatti, scrive la Gazzetta dello Sport, è pronta ad inserire una nuova clausola che accomunerebbe la Uefa: chi si iscrive ai campionati nazionali deve impegnarsi a giocare anche nelle coppe della federazione continentale. “Ora le 55 federazioni europee sono pronte a inserire un principio che di fatto esiste ma non sempre è nero su bianco (perché non ce n’era bisogno): chi si iscrive ai campionati deve impegnarsi a giocare le coppe Uefa. Altrimenti è fuori. Non si può essere in Serie A e in Superlega. Gravina ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Superlega sembra essere naufragata. Poco fa la Reuters ha riportato le parole di Andrea Agnelli: «Non si può continuare in sei club». Ma la Figc è pronta ad evitare situazioni del genere anche per il futuro. La Federcalcio, infatti, scrive ladello Sport, è pronta ad inserire unache accomunerebbe la: chi si iscrive ai campionati nazionali deve impegnarsi are anche nelle coppe della federazione continentale. “Ora le 55 federazioni europee sono pronte a inserire un principio che di fatto esiste ma non sempre è nero su bianco (perché non ce n’era bisogno): chi si iscrive ai campionati deve impegnarsi are le coppe. Altrimenti è fuori. Non si può essere inA e in Superlega....

