Fedez lancia il suo smalto, il prezzo è stellare (Di mercoledì 21 aprile 2021) Fedez lancia la sua linea di smalti, il sito va in crash in 2 minuti: «Troppi accessi». Ecco quanto costano. I fan: «Non è possibile». Oggi, il marito di Chiara Ferragni ha lanciato la sua prima linea di smalti "Noon by Fedez", progetto in collaborazione con Layla Cosmetics. Una parte dei ricavati andrà a Pangea Onlus, che sostiene le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini sul territorio nazionale. Ecco come sono descritti gli smalti firmati dal rapper sul sito: «Semipermanente NooN. Durata fino a 4 settimane. Stesura facilitata dal comodissimo ed esclusivo pennello medio-grande Layla Cosmetics. Studiato per un’equilibrata flessibilità, con setole perfettamente tagliate. Per questa speciale limited edition, Layla rivisita, nella grafica e nel materiale, il classico flacone da 10 ml. ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 21 aprile 2021)la sua linea di smalti, il sito va in crash in 2 minuti: «Troppi accessi». Ecco quanto costano. I fan: «Non è possibile». Oggi, il marito di Chiara Ferragni hato la sua prima linea di smalti "Noon by", progetto in collaborazione con Layla Cosmetics. Una parte dei ricavati andrà a Pangea Onlus, che sostiene le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini sul territorio nazionale. Ecco come sono descritti gli smalti firmati dal rapper sul sito: «Semipermanente NooN. Durata fino a 4 settimane. Stesura facilitata dal comodissimo ed esclusivo pennello medio-grande Layla Cosmetics. Studiato per un’equilibrata flessibilità, con setole perfettamente tagliate. Per questa speciale limited edition, Layla rivisita, nella grafica e nel materiale, il classico flacone da 10 ml. ...

Advertising

zazoomblog : Fedez lancia la sua linea di smalti il sito va in crash in 2 minuti: «Troppi accessi». Ecco quanto costano. I fan:… - GayTheInfinity : RT @lacasadiunpoeta: Fedez non solo continua a dissare il governo ma lancia anche una sua linea di smalti IO TI AMO - statodelsud : Fedez lancia la sua linea di smalti Noon, sito in crash in pochi minuti - Pino__Merola : Fedez lancia la sua linea di smalti Noon, sito in crash in pochi minuti - Giovannapolido3 : RT @Micio_Theo: Nel giorno in cui Fedez lancia la linea di smalti da uomo vedo 3 turchi divertirsi con le parrucche. IO ADORO TUTTO CIÒ ??… -