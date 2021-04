Fedez contro la Lega sul ddl Zan: “Fanno il ca**o che gli pare. Vi sembra normale?” | VIDEO (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il ddl Zan è ancora lì, fermo. E in molti stanno chiedendo che si proceda con la calenarizzazione. Tra questi molti (personaggi dello spettacolo, della tivù, della politica), uno tra i maggiori attivisti è Fedez, che da parecchie settimane pubblica VIDEO e scrive frasi a favore della legge contro l’omotransfobia. Il ddl però incontra ancora l’ostruzionismo della Lega, partito del quale è rappresentare il presidente Andrea Ostellari. Ha urlato Fedez nelle sue storie su Instagram contro di lui e facendo un appello alle istituzioni: “Se la maggioranza della commissione giustizia vuole calendarizzare la legge non vedo perché chi presiede la commissione giustizia debba fare il cazzo che gli pare” DEMOCRAZIA SOLO TEORICA. Ammiro Fedez ed il ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il ddl Zan è ancora lì, fermo. E in molti stanno chiedendo che si proceda con la calenarizzazione. Tra questi molti (personaggi dello spettacolo, della tivù, della politica), uno tra i maggiori attivisti è, che dacchie settimane pubblicae scrive frasi a favore della leggel’omotransfobia. Il ddl però incontra ancora l’ostruzionismo della, partito del quale è rappresentare il presidente Andrea Ostellari. Ha urlatonelle sue storie su Instagramdi lui e facendo un appello alle istituzioni: “Se la maggioranza della commissione giustizia vuole calendarizzare la legge non vedo perché chi presiede la commissione giustizia debba fare il cazzo che gli” DEMOCRAZIA SOLO TEORICA. Ammiroed il ...

