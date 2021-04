Eros Ramazzotti e il messaggio d’amore segreto con Michelle Hunziker | È spuntato fuori in modo inaspettato

Leggi su kronic

(Di mercoledì 21 aprile 2021)è uno dei cantanti più importanti del panorama musicale italiano. In queste ore è emerso un bigliettino molto particolare(gettyimages)Vera e propria icona della musica italiana,è uno dei cantanti che saputo nel tempo ritagliarsi uno spazio importanti nell’ambito della discografia nostrana. Una carriera straordinaria, cominciata all’inizio degli anni ’80 e che la visto crescere in maniera esponenziale nel corso del tempo. Brani che sono diventati iconici nell’immaginari collettivo, cosi come la particolare voce di, un unicum nella mondo della musica italiana. Brani di successo come ‘Più bella cosa‘, ‘Dove c’è musica’, ma anche i più recenti ‘Un’emozione per sempre’ o ancora ‘Controvento’, ‘Il ...