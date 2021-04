Dopo Daydreamer, ecco le nuove soap di Canale 5! (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo la fine di Daydreamer, Mediaset annuncia le soap in arrivo prossimamente su Canale 5. Tra questi anche Mr.Wrong con Can Yaman! Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di mercoledì 21 aprile 2021)la fine di, Mediaset annuncia lein arrivo prossimamente su5. Tra questi anche Mr.Wrong con Can Yaman! Tvserial.it.

Advertising

donchi06 : RT @YamanFanPageIta: Io me lo ricordo, quando abbiamo dovuto aspettare 7 giorni, no dico 7, per vedere cosa sarebbe successo dopo #DayDrea… - vogliosolote__ : RT @ladyc8992: Questa scena farà sempre male. Anche dopo due anni. Continuerà a fare male. L’attimo in cui tutto va in pezzi dopo che ci ha… - cristiana2c : RT @Serenathursday: Alcuni commenti dopo questa scena ? #DayDreamer - canyamanelcuore : RT @YamanFanPageIta: Io me lo ricordo, quando abbiamo dovuto aspettare 7 giorni, no dico 7, per vedere cosa sarebbe successo dopo #DayDrea… - pandators : I DRAMMI TURCHI SONO PAZZESCHI BRAVI TUTTI ma lei che sta bene dopo essere stata scaraventata fuori dalla macchina… -