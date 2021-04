Di Maio tace sul figlio di Grillo ma annuncia che vuole andare in Africa: “E’ il continente del futuro” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ricordate Walter Veltroni che voleva andarsene a fare il volontario in Africa? Ha un emulo, nel ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha scoperto di avere a sua volta il mal d’Africa ma a quanto pare non ha voglia di trasferirsi, ma solo di andare lì per aprire i mercati alle imprese italiani. Per la serie, l’acqua calda, il grillino, per evitare di impelagarsi sulle vicende sessuali del figlio di Beppe Grillo, resta in silenzio sul tema dello stupro e del video del suo pigmalione, e annuncia che “l’Africa è il continente del futuro”. “Le nostre imprese italiane stanno guardando con grande attenzione al continente Africano e non parlo solo delle grandi imprese come Eni, Enel Terna ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ricordate Walter Veltroni che voleva andarsene a fare il volontario in? Ha un emulo, nel ministro degli Esteri Luigi Di, che ha scoperto di avere a sua volta il mal d’ma a quanto pare non ha voglia di trasferirsi, ma solo dilì per aprire i mercati alle imprese italiani. Per la serie, l’acqua calda, il grillino, per evitare di impelagarsi sulle vicende sessuali deldi Beppe, resta in silenzio sul tema dello stupro e del video del suo pigmalione, eche “l’è ildel”. “Le nostre imprese italiane stanno guardando con grande attenzione alno e non parlo solo delle grandi imprese come Eni, Enel Terna ...

