Covid: Consulenti lavoro, approfondimento su protocolli per sicurezza e vaccinazioni in azienda (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 mag. (Labitalia) - Dalla lettura del nuovo 'Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro' appare evidente come finalmente si faccia riferimento per la prima volta alla figura del Responsabile del servizio prevenzione e protezione (Rspp), mai incredibilmente menzionata nel protocollo del 24 aprile 2020, e si rimarchi in più punti il ruolo fondamentale che ricopre il medico competente. Per contro, si è forse persa l'occasione di ribadire l'importanza della funzionalità e la necessità di elaborare un aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) in merito alla situazione pandemica in corso. E' quanto sottolinea la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro ...

