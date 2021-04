Come procede il vaccino italiano Reithera? La prima sperimentazione non promette bene (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sul vaccino «tutto italiano» contro il nuovo Coronavirus di Reithera avevamo già espresso diversi dubbi, quando erano a disposizione solo alcuni comunicati entusiasmanti sui risultati dello studio di fase 1. Per esempio, diverse testate parlavano già di risultati «paragonabili» a quelli di Pfizer e Moderna, nonostante questi ultimi avessero già dimostrato efficacia nella terza fase di sperimentazione. In uno studio di fase 1 si sta cominciando la sperimentazione su volontari umani perfettamente sani, e prevede un gruppo ridotto di medici e operatori sanitari; nel caso di Reithera si parlava di un centinaio di persone. Tant’è vero che ancora non è possibile dimostrarne con certezza efficacia e sicurezza. Quando si arriva alla terza fase parliamo anche di decine di migliaia di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sul«tutto» contro il nuovo Coronavirus diavevamo già espresso diversi dubbi, quando erano a disposizione solo alcuni comunicati entusiasmanti sui risultati dello studio di fase 1. Per esempio, diverse testate parlavano già di risultati «paragonabili» a quelli di Pfizer e Moderna, nonostante questi ultimi avessero già dimostrato efficacia nella terza fase di. In uno studio di fase 1 si sta cominciando lasu volontari umani perfettamente sani, e prevede un gruppo ridotto di medici e operatori sanitari; nel caso disi parlava di un centinaio di persone. Tant’è vero che ancora non è possibile dimostrarne con certezza efficacia e sicurezza. Quando si arriva alla terza fase parliamo anche di decine di migliaia di ...

Advertising

StarWarsIT : Quando tutto quanto procede come avevi previsto... ??: BTS dal set di Star Wars: La Vendetta dei Sith, in streaming… - juannepili : I primi dati sul vaccino italiano #Reithera sembrano deludenti - njalltiamo : Federico, oggi hai bevuto la spremuta di pesche? come procede? - DonatoCavallo6 : Decisione definitiva presa nel dubbio di come procede si va di pezzotto. - manu_etoile : RT @GiancarloDeRisi: Speranza se ne deve andare perché inadeguato. Il giudizio è politico. Ci liberi della sua ingombrante presenza come NO… -