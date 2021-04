Ceferin | «Ammirevole ammettere l’errore | ora ricostruiamo l’unità»

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Aleksanderriaccoglie con piacere e senza recriminazioni le squadre inglesi all’interno della UEFA Le sei squadre inglesi coinvolte nella fondazione della Superlega hanno fatto un passo indietro e si sono chiamate fuori. Gesto che Aleksander, numero uno della UEFA, apprezza e lo ribadisce di una nota di questa mattina. «Ho detto ieri che èun errore e questi club hanno commesso un grande errore. La cosa più importante adesso è ricostruireche c’era prima e andare avanti insieme. Ma adesso sono tornate nel gruppo e so che hanno tanto da offrire non solo alle nostre competizioni ma all’intero calcio europeo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

