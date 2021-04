Call of Duty: Warzone giocato con... una tastiera musicale è folle quanto irresistibile (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una nuova follia nell'ambito dei controller "alternativi": ecco Call of Duty: Warzone giocato con una tastiera musicale. Siamo oramai abituati a vedere controller decisamente "alternativi" nei video di alcuni ingegnosi youtuber: soulslike giocati con tappetini per i giochi di fitness, ad esempio, ma anche veri strumenti musicali, come bonghi o flauti! L'utente di reddit grooviehoovie ha ora varcato una nuova frontiera, collegando una tastiera elettronica al PC per giocare alcuni FPS, come dimostrano questi video di Call of Duty (Warzone, Modern Warfare e Black Ops Cold War, nello specifico) in cui l'allenamento ha decisamente dato i suoi frutti: in certi punti è così preciso che sembra utilizzare un aimbot! Leggi ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una nuova follia nell'ambito dei controller "alternativi": eccoofcon una. Siamo oramai abituati a vedere controller decisamente "alternativi" nei video di alcuni ingegnosi youtuber: soulslike giocati con tappetini per i giochi di fitness, ad esempio, ma anche veri strumenti musicali, come bonghi o flauti! L'utente di reddit grooviehoovie ha ora varcato una nuova frontiera, collegando unaelettronica al PC per giocare alcuni FPS, come dimostrano questi video diof, Modern Warfare e Black Ops Cold War, nello specifico) in cui l'allenamento ha decisamente dato i suoi frutti: in certi punti è così preciso che sembra utilizzare un aimbot! Leggi ...

