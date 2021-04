Ballardini scioglie le riserve su Zappacosta | i convocati del Genoa

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGenova – Sono 24 idi Davideper la sfida di questa sera contro il Benevento. Il tecnico dellesu, l’esterno ex Chelsea e Roma risulta regolarmente nell’elenco diramato nella tarda mattinata odierna. Sono tre gli assenti nelle fila rossoblù per il confronto con la Strega, mancheranno Onguéné, Portanova e Pellegrini. Questi idel: Badelj, Behrami, Biraschi, Cassata, Criscito, Czyborra, Destro, Ghiglione, Goldaniga, Marchetti, Masiello, Melegoni, Paleari, Pandev, Perin, Pjaca, Radovanovic, Rovella, Scamacca, Shomurodov, Strootman, Zajc, Zapata,. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

