Amici20: nuovo scontro al serale. Alessandra Celentano lancia un guanto di sfida tra Serena e Samuele (Di mercoledì 21 aprile 2021) Amici va avanti. Il programma del sabato sera di Canale 5 procede spedito verso la sua finale, con ancora molti alunni in gara per aggiudicarsi il premio. La maestra Alessandra Celentano è sempre pronta a rendere più “difficile” il confronto tra gli alunni lanciando guanti di sfida e questa volta tocca a Samuele Barbetta. Amici20: la sfida di Alessandra Celentano Amici ritorna in onda sabato sera e sotto guanto di sfida c’è Samuele, allievo di Veronica Peparini. A lanciare la sfida, nemmeno a dirlo, è Alessandra Celentano. La maestra, del resto, è appena “riuscita” a far eliminare Martina Miliddi, sottoposta a ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Amici va avanti. Il programma del sabato sera di Canale 5 procede spedito verso la sua finale, con ancora molti alunni in gara per aggiudicarsi il premio. La maestraè sempre pronta a rendere più “difficile” il confronto tra gli alunnindo guanti die questa volta tocca aBarbetta.: ladiAmici ritorna in onda sabato sera e sottodic’è, allievo di Veronica Peparini. Are la, nemmeno a dirlo, è. La maestra, del resto, è appena “riuscita” a far eliminare Martina Miliddi, sottoposta a ...

Advertising

MediasetPlay : Il nuovo tormentone IL MONDO DELLA MUSICA SA #Amici20 @RudyZerbi - _amicipage_ : mi spiegate perché sangio non canta il suo nuovo inedito ME LO SPIEGATE #Amici20 - l_Letizia_ : Ho scoperto che c’è un nuovo fandom su Twitter,quello di Raffaele. Vi prego se leggete palesatevi perché devo conoscere anche voi #Amici20 - valedreamers_ : Non vedo l'ora di sentire il nuovo inedito di Deddy. Spero che sia un'altra hit ?? ?? #Amici20 - myyr_ii : RT @martieaka: Comunque confermato dal manager di Aka, oggi nuovo inedito??#Amici20 #amici2020 #aka7even -