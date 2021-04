Al-Khelaifi e le prime parole da presidente dell’ECA | “E’ un momento cruciale in cui bisogna restare uniti”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Nasser Al-è il nuovo, dopo le dimissioni di Andrea Agnelli, ecco le suecon questo nuovo ruolo: “Sono onorato di essere stato nominatodai miei colleghi membri del consiglio di amministrazione. La leadership, l’integrità e l’unione della nostra organizzazione non sono mai state così necessarie come in questodel calcio europeo. Fornirò il mio impegno incondizionato all’intera comunità calcistica: ciò significa a tutti i club membridi ogni nazione europea, ai tifosi e alle comunità che rappresentano. Insieme a tutti i miei colleghi membri del consiglio di amministrazione e club sto cercando di rafforzare l’ECA nel suo ruolo di ...

Advertising

MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?????? #ECA, #AlKhelaifi nuovo presidente ?? Le prime parole dell’emiro #LBDV #LeBombeDiVlad #News - BombeDiVlad : ?????? #ECA, #AlKhelaifi nuovo presidente ?? Le prime parole dell’emiro #LBDV #LeBombeDiVlad #News -

Ultime Notizie dalla rete : Khelaifi prime

Commenta per primo Sarà Nasser Al -il successore di Andrea Agnelli come presidente dell'ECA . E' arrivato l'annuncio ufficiale, con ledichiarazioni del numero uno del PSG : 'Sono onorato di essere stato nominato ...Il 18 aprile del 1948 l'Italia segnò, con leelezioni democratiche, il destino della Prima Repubblica. Settantatré anni dopo, un altro 18 ...dall'esecutivo in cui spiccava Nasser Al, ...Dopo le dimissioni di Andrea Agnelli l'ECA ha un nuovo presidente. Si tratta di Nasser Al-Khelaifi, numero uno del Paris Saint Germain, eletto oggi a capo ...Il comitato esecutivo ha votato all'unanimità il nuovo format come contromossa alla Superleague: ecco tutti i dettagli ...