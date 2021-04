Agnelli va avanti | Sulla Super League c' è un patto di sangue

(Di mercoledì 21 aprile 2021) AGI – “Fra i nostri club c'è undi, il progetto dellaha il 100 per cento di possibilità di successo, andiamo”: lo ha ribadito Andrea, numero uno della Juventus, vicepresidente e fondatore della nuovaeuropea, in un'intervista a Repubblica uscita poche ore dopo la rinuncia al progetto da parte dei sei club inglesi.non ha chiuso al dialogo con le istituzioni del calcio: "Se ci fanno una proposta, valuteremo", ha spiegato, ma resta l'obiettivo di “creare la competizione più bella al mondo capace di portare benefici all'intera piramide del calcio, aumentando la distribuzione delle risorse agli altri club e rimanendo aperta con cinque posti disponibili ogni anno per gli altri ...

Dopo l'addio britannico, anche l' Inter ha deciso di fare un passo indietro con questa nota all'Ansa: "Il progetto allo stato attuale non è più ritenuto di interesse". Nella notte la Superlega ha diff ...Il presidente della Juventus rilancia il progetto: Patto di sangue tra noi, abbiamo il 100% di possibilità di successo. Ma i tifosi bianconeri lo contestano.