Winday | con la nuova iniziativa dell’operatore telefonico WindTre

Advertising

telefoninonet : WINDAY: oggi 30% di sconto su Adidas con WINDTRE - PasqualeMelone : @WindTreOfficial salve, ho dei problemi con l'accesso a winday, è possibile ricevere assistenza adeguata visto che… -

Ultime Notizie dalla rete : Winday con

Consumatore.com

Sono in arrivo interessanti premil'iniziativa WinMercoledì del programma fedeltàdi WindTre inaugurato due anni fa . Il concorso a premi riguarderà tutti i mercoledì di marzo, ovvero il 3 , il 10 , il 17 , il 24 e il 31 ......come prima ricarica segreteria telefonica gratuita Ti ho cercato incluso programma a premi...Tra le altre promozioni winback per i clienti che hanno scelto Iliad e vogliono tornareWindTre c'...WINDAY offre oggi uno sconto del 30% da spendere sul sito Adidas, scopri come ottenere il coupon direttamente dall'app WINDTRE ...Oggi andremo a scoprire insieme tutti i regali dell'iniziativa WinDay di WindTre proposti per la settimana in corso ...