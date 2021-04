Vaccino Johnson & Johnson, verso uso per over 60 in Italia (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) - Vaccino Johnson & Johnson: dopo il parere dell'Ema sui rari casi di trombosi, in Italia si va verso la somministrazione preferenziale agli over 60. "Si confermano le decisioni prese dall'Agenzia europea del farmaco Ema che non ha posto nessuna limitazione sul Vaccino anti-Covid Johnson & Johnson". Questa, a quanto si apprende, è la posizione espressa dagli esperti della Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell'Agenzia Italiana del farmaco Aifa, dopo la riunione nel pomeriggio. Poco prima erano state rese note le conclusioni dell'ente regolatorio Ue sul prodotto scudo e il Comitato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) -: dopo il parere dell'Ema sui rari casi di trombosi, insi vala somministrazione preferenziale agli60. "Si confermano le decisioni prese dall'Agenzia europea del farmaco Ema che non ha posto nessuna limitazione sulanti-Covid". Questa, a quanto si apprende, è la posizione espressa dagli esperti della Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell'Agenziana del farmaco Aifa, dopo la riunione nel pomeriggio. Poco prima erano state rese note le conclusioni dell'ente regolatorio Ue sul prodotto scudo e il Comitato di ...

