Un altro italiano in Superlega? Sarri contattato dal Tottenham per il post-Mourinho (Di martedì 20 aprile 2021) La notizia non è inedita, ma con la rivoluzione in atto acquista nuova freschezza: Maurizio Sarri potrebbe tornare in panchina, e lo farebbe direttamente in Superlega. Secondo i media inglesi (che citano fonti italiane) il Tottenham è in contatto con l'ax tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus per il post-Mourinho. Mourinho è stato esonerato un po' a sorpresa ieri, appena sei giorni prima della finale della Carabao Cup contro il Manchester City, dopo una stagione deludente. In una mossa sola il Tottenham s'è liberato del suo allenatore, annunciando l'ingresso nella nuova competizione che sta terremotando gli assetti del calcio europeo. Una svolta netta verso il futuro, contestuale, che non può essere un caso. Gli Spurs avrebbero contattato il ...

