UEFA, Boniek è il nuovo vicepresidente. Lascia la Federcalcio polacca (Di martedì 20 aprile 2021) Zibi Boniek è il nuovo vicepresidente della UEFA: il dirigente sportivo Lascia così la Federcalcio polacca Zibi Boniek è stato eletto oggi vicepresidente della UEFA, dopo essere entrato nell'organigramma del Comitato Esecutivo. Il dirigente sportivo Lascia così la Federcalcio polacca, che avrebbe comunque abbandonato al termine del secondo e ultimo mandato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

