Tg Ambiente | edizione del 20 aprile 2021

(Di martedì 20 aprile 2021) Nonostante l'effetto 'rallentamento' causato dalla pandemia e quello 'rinfrescante' della Nina il 2020 si piazza tra i tre anni più caldi di sempre. Così lo 'State of the Global Climate 2020? della World Meteorological Organization (WMO), l'agenzia meteo-climatica delle Nazioni unite. Il rallentamento economico correlato alla pandemia non è infatti riuscito a frenare il cambiamento climatico e l'accelerazione dei relativi impatti. Lo scorso anno la temperatura media globale è stata di circa 1,2 gradi al di sopra del livello preindustriale. Peggio ancora, a testimoniare una progressione implacabile, i sei anni dal 2015 al 2020 sono stati i più caldi mai registrati e il decennio 2011-2020 è stato il più caldo di sempre. "Tutti i principali indicatori climatici evidenziano un cambiamento climatico inarrestabile e continuo, un aumento e un'intensificazione di eventi estremi e gravi perdite e danni che colpiscono persone, società ed economie", dice il segretario generale dell'Organizzazione meteorologica mondiale Petteri Taalas, e "la tendenza negativa del clima continuerà per i prossimi decenni indipendentemente dal nostro successo nella mitigazione". "Questo e' un rapporto spaventoso, siamo sull'orlo dell'abisso. Non abbiamo tempo da perdere- avverte António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite- Il clima sta cambiando e gli impatti sono già troppo costosi per le persone e per il pianeta".