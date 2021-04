Teenage Mutant Ninja Turtles: la ricerca di nuove voci (Di martedì 20 aprile 2021) L’anno scorso è stato annunciato che Point Grey Pictures di Seth Rogen sta sviluppando una nuova puntata del film Teenage Mutant Ninja Turtles animato in CG per Paramount Pictures e Nickelodeon – uno che Rogen ha detto enfatizzerà l’aspetto “adolescenziale” di Heroes in a Half-Shell . Che cosa stanno ricercando? Mentre lo sviluppo del progetto continua, The Illuminerdi ha messo le mani sui ritardi al casting per Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Donatello alla ricerca di doppiatori di età compresa tra 13 e 16 anni: Leonardo (M), Età: 13-16, Qualsiasi etnia, (V.O.). Teenage Mutant Ninja Turtles-La trama Il capo squadra. Leo è strettamente d’affari, tutto assassino senza riempitivo, tranne quando si vanta e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 20 aprile 2021) L’anno scorso è stato annunciato che Point Grey Pictures di Seth Rogen sta sviluppando una nuova puntata del filmanimato in CG per Paramount Pictures e Nickelodeon – uno che Rogen ha detto enfatizzerà l’aspetto “adolescenziale” di Heroes in a Half-Shell . Che cosa stannondo? Mentre lo sviluppo del progetto continua, The Illuminerdi ha messo le mani sui ritardi al casting per Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Donatello alladi doppiatori di età compresa tra 13 e 16 anni: Leonardo (M), Età: 13-16, Qualsiasi etnia, (V.O.).-La trama Il capo squadra. Leo è strettamente d’affari, tutto assassino senza riempitivo, tranne quando si vanta e ...

