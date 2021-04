Superlega: Man United, 'non parteciperemo, ascoltato reazione fan, governo e stakeholder' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Manchester, 21 apr. (Adnkronos) - "Il Manchester United non parteciperà alla Super League europea". E' netta la risposta del Manchester United che rinuncia alla Superlega. "Abbiamo ascoltato attentamente la reazione dei nostri fan, del governo del Regno Unito e di altri stakeholder chiave. Rimaniamo impegnati a lavorare con gli altri della comunità calcistica per trovare soluzioni sostenibili alle sfide a lungo termine che il gioco deve affrontare", conclude il club inglese. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Manchester, 21 apr. (Adnkronos) - "Il Manchesternon parteciperà alla Super League europea". E' netta la risposta del Manchesterche rinuncia alla. "Abbiamoattentamente ladei nostri fan, deldel Regno Unito e di altrichiave. Rimaniamo impegnati a lavorare con gli altri della comunità calcistica per trovare soluzioni sostenibili alle sfide a lungo termine che il gioco deve affrontare", conclude il club inglese.

