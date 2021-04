Superlega, De Zerbi: «Domani vorrei non giocare col Milan, lesi i diritti dei più deboli» (Di martedì 20 aprile 2021) La Superlega lede i diritti delle squadre più deboli. Ne è certo, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, che a proposito del nuovo torneo oggi ha dichiarato: «Sono molto... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 20 aprile 2021) Lalede idelle squadre più. Ne è certo, il tecnico del Sassuolo, Roberto De, che a proposito del nuovo torneo oggi ha dichiarato: «Sono molto...

