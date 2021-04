Superlega: avvocato Pezzano, 'scontro non conviene a nessuno, rivoluzione per diritti tv' (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Lo scontro tra le società di calcio pronte ad aderire alla Superlega e la Uefa "non conviene a nessuno. L'impressione è che i club siano partiti alzando al massimo il tiro per avere la possibilità di sedersi al tavolo con una maggiore leva e chiedere di distribuire in modo diverso gli utili delle competizioni europee". L'obiettivo, fuori dai denti, delle società blasonate è avere più soldi. A parlare, intervistato dall'Adnkronos, è Gabriele Pezzano, avvocato torinese esperto in diritto dello sport. I tempi dell'eventuale nascita della Superlega non sarebbero stretti, "non prima del 2022", e comporterebbe "una stagione di battaglie legali in cui nessuno sa cosa può davvero succedere, con mosse e contromosse che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Lotra le società di calcio pronte ad aderire allae la Uefa "non. L'impressione è che i club siano partiti alzando al massimo il tiro per avere la possibilità di sedersi al tavolo con una maggiore leva e chiedere di distribuire in modo diverso gli utili delle competizioni europee". L'obiettivo, fuori dai denti, delle società blasonate è avere più soldi. A parlare, intervistato dall'Adnkronos, è Gabrieletorinese esperto in diritto dello sport. I tempi dell'eventuale nascita dellanon sarebbero stretti, "non prima del 2022", e comporterebbe "una stagione di battaglie legali in cuisa cosa può davvero succedere, con mosse e contromosse che ...

