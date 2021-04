Super Lega, i tifosi del Milan: “Il calcio della gente è morto nel ’90” (Di martedì 20 aprile 2021) Con il seguente comunicato la Curva Sud Milano e l’AIMC (Associazione italiana Milan clubs) hanno voluto dire la loro sulla nascita della Super Lega di cui il club rossonero è uno dei 12 fondatori: “Mentre la stagione calcistica si avvia alla conclusione, sul mondo del pallone si è abbattuta la tempesta chiamata Super League, una competizione fortemente voluta dalle squadre europee più blasonate, in aperto contrasto con le politiche della UEFA. Un vero e proprio terremoto nell’ambiente calcio, che inevitabilmente ci riguarda da vicino dato che il nostro Milan rientra in quella dozzina di società “scissioniste”, che intendono dare vita a questa nuova competizione europea. Tanto veloce quanto scontata e pressapochista è arrivata la ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Con il seguente comunicato la Curva Sudo e l’AIMC (Associazione italianaclubs) hanno voluto dire la loro sulla nascitadi cui il club rossonero è uno dei 12 fondatori: “Mentre la stagione calcistica si avvia alla conclusione, sul mondo del pallone si è abbattuta la tempesta chiamataLeague, una competizione fortemente voluta dalle squadre europee più blasonate, in aperto contrasto con le politicheUEFA. Un vero e proprio terremoto nell’ambiente, che inevitabilmente ci riguarda da vicino dato che il nostrorientra in quella dozzina di società “scissioniste”, che intendono dare vita a questa nuova competizione europea. Tanto veloce quanto scontata e pressapochista è arrivata la ...

