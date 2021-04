"Succhiare il ca*** al mio capo". Indiscreto-Dagospia: terremoto in Rai dopo la vergogna, le mosse della Carlucci (Di martedì 20 aprile 2021) C'è tensione in Rai dopo lo scivolone a luci rosse dell'account Twitter di Ballando con le stelle. Rivela Giuseppe Candela su Dagospia che sono ricominciate le lotte interne tra il team di Milly Carlucci e quello social di Rai uno. "La conduttrice ha iniziato a controllare personalmente l'erogazione delle card usate per votare i ballerini dello show del sabato sera, dopo che in un paio di puntate c'erano stati dei ritardi su alcuni contenuti che hanno, inevitabilmente, avvantaggiato questo o quel concorrente". Per onor di cronaca, il retweet dell'account ufficiale di Ballando recitava: "Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il ca*** del mio capo nei cessi, era una cosa che amavo da morire”. Roba irriferibile, insomma. Ragione per la quale Viale ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) C'è tensione in Railo scivolone a luci rosse dell'account Twitter di Ballando con le stelle. Rivela Giuseppe Candela suche sono ricominciate le lotte interne tra il team di Millye quello social di Rai uno. "La conduttrice ha iniziato a controllare personalmente l'erogazione delle card usate per votare i ballerini dello show del sabato sera,che in un paio di puntate c'erano stati dei ritardi su alcuni contenuti che hanno, inevitabilmente, avvantaggiato questo o quel concorrente". Per onor di cronaca, il retweet dell'account ufficiale di Ballando recitava: "Sapete cosa mi manca del mio lavoro?ildel mionei cessi, era una cosa che amavo da morire”. Roba irriferibile, insomma. Ragione per la quale Viale ...

