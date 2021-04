Stasera in tv, 20 aprile 2021: su Rai Movie il film Sulla Mia Pelle (Di martedì 20 aprile 2021) Stasera in tv, 20 aprile 2021: su Rai Movie andrà in onda il film Sulla Mia Pelle con Alessandro Borghi nei panni di Stefano Cucchi Stasera in tv, 20 aprile 2021: su Rai Movie alle 21:10 andrà in onda uno dei film, fiore all’occhiello di Netflix, Sulla Mia Pelle. film sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, vittima di un sistema carcerario sbagliato, vede nel cast Alessandro Borghi che per l’occasione ci ha regalato una della sue migliori interpretazioni. Dimagrito e in sintonia con il suo personaggio, Borghi è riuscito ad immedesimarsi quasi completamente nel giovane Cucchi. Sulla Mia ... Leggi su zon (Di martedì 20 aprile 2021)in tv, 20: su Raiandrà in onda ilMiacon Alessandro Borghi nei panni di Stefano Cucchiin tv, 20: su Raialle 21:10 andrà in onda uno dei, fiore all’occhiello di Netflix,Miasugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, vittima di un sistema carcerario sbagliato, vede nel cast Alessandro Borghi che per l’occasione ci ha regalato una della sue migliori interpretazioni. Dimagrito e in sintonia con il suo personaggio, Borghi è riuscito ad immedesimarsi quasi completamente nel giovane Cucchi.Mia ...

