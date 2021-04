Advertising

anteprima24 : ** Scioperano addetti #Caserme #Aeronautica. Filt-Cgil: 'salari miseri, la Difesa li assorba nei ruoli civili' **… -

Ultime Notizie dalla rete : Scioperano addetti

... orari di lavoro umani e un contratto giusto ' : sono autisti, magazzinieri,alle officine . Non ci accorgiamo di loro fino a quando non vengono a mancare.altri lavoratori resi ' ...29/03/2021 Non ci accorgiamo di loro fino a quando non vengono a mancare.oggi altri lavoratori resi "essenziali" da questa pandemia. Sono quelli della logistica, ... magazzinieri,...Insieme a loro, incroceranno le braccia anche gli addetti alla mansa e alle pulizie dello stabilimento di Sestri Ponente ...di C.F.Domenica partirà da Perugia per raggiungere palazzo Chigi a Roma e chiedere ristori adeguati per il mondo dello sport. Vittorio Di Claudio, 49 anni, affronterà l'impresa durante lo sciopero del ...