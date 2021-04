Sassuolo, i convocati di De Zerbi per il Milan (Di martedì 20 aprile 2021) Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro il Milan. Out Romagna, Caputo e Ayhan. Ecco l’elenco completo: Portieri: Consigli, Pegolo, Turati.Difensori: Marlon, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Taljan, Ferrari, Kyriakopoulos.Centrocampisti: Magnanelli, Maxime Lopez, Djuricic, Obiang, Traore, Bourabia, Locatelli.Attaccanti: Boga, Raspadori, Berardi, Haraslin, Oddei, Defrel. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Roberto De, tecnico del, ha diramato la lista deiper la gara di domani contro il. Out Romagna, Caputo e Ayhan. Ecco l’elenco completo: Portieri: Consigli, Pegolo, Turati.Difensori: Marlon, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Taljan, Ferrari, Kyriakopoulos.Centrocampisti: Magnanelli, Maxime Lopez, Djuricic, Obiang, Traore, Bourabia, Locatelli.Attaccanti: Boga, Raspadori, Berardi, Haraslin, Oddei, Defrel. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

