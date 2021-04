Sanità, gli ospedali di Borgo e Tione liberi dal Covid (Di martedì 20 aprile 2021) L'ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana e quello di Tione ritornano ad essere liberi dal Covid. La diminuzione del numero dei contagi, registrata nelle ultime due settimane in Trentino, consente una ... Leggi su trentotoday (Di martedì 20 aprile 2021) L'ospedale San Lorenzo diValsugana e quello diritornano ad esseredal. La diminuzione del numero dei contagi, registrata nelle ultime due settimane in Trentino, consente una ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanità gli Sanità, gli ospedali di Borgo e Tione liberi dal Covid Nulla cambia per il momento per gli altri ospedali provinciali nei quali le attività correnti riprenderanno non appena diminuiranno i ricoveri dei pazienti Covid.

Covid, il punto sulla sperimentazione anticorpi monoclonali: '48 pazienti sotto cura: risultati incoraggianti' ...Lega in aula - altri pazienti umbri affetti da COVID - 19 sono stati sottoposti alle cure con gli ... pertanto chiedo all'assessore alla Sanità di fornire in Aula tutti i dati relativi alle cure con i ...

Statali, ministeri e sanità: gli aumenti di stipendio entro l anno. Ma scompare l area quadri ilmessaggero.it Nulla cambia per il momento peraltri ospedali provinciali nei quali le attività correnti riprenderanno non appena diminuiranno i ricoveri dei pazienti Covid....Lega in aula - altri pazienti umbri affetti da COVID - 19 sono stati sottoposti alle cure con... pertanto chiedo all'assessore alladi fornire in Aula tutti i dati relativi alle cure con i ...