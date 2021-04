Riaperture, coprifuoco, pass tra Regioni e vaccini: cosa succede (Di martedì 20 aprile 2021) Riaperture, coprifuoco, pass per gli spostamenti, vaccini. Sono ore cruciali per i principali nodi sul tavolo e c’è attesa per il monitoraggio di venerdì, decisivo per determinare quali Regioni passeranno in zona gialla. La riunione del Cts per analizzare le linee guida stilate dalle Regioni sulle Riaperture e il green pass per gli spostamenti è stata convocata per oggi alle 17. “Il rischio calcolato” delle Riaperture “va corso sennò rischiamo, in una parte del Paese, la disperazione sociale” ha avvertito ieri il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a Mattino 5. “Il Paese – ha sottolineato – non può rischiare la pandemia economico-sociale mentre sta cercando di sconfiggere quella ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 aprile 2021)per gli spostamenti,. Sono ore cruciali per i principali nodi sul tavolo e c’è attesa per il monitoraggio di venerdì, decisivo per determinare qualieranno in zona gialla. La riunione del Cts per analizzare le linee guida stilate dallesullee il greenper gli spostamenti è stata convocata per oggi alle 17. “Il rischio calcolato” delle“va corso sennò rischiamo, in una parte del Paese, la disperazione sociale” ha avvertito ieri il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a Mattino 5. “Il Paese – ha sottolineato – non può rischiare la pandemia economico-sociale mentre sta cercando di sconfiggere quella ...

Advertising

Corriere : L’epidemiologa: «Al Sud contagi in crescita, aperture premature, il coprifuoco è giusto» - Adnkronos : #Riaperture a fine aprile: ok pranzo e cena fuori ma #coprifuoco resta alle 22. Cosa ne pensate?… - Antonio_Tajani : Vogliamo che almeno la ristorazione all’aperto possa ripartire. Anche la sera rispettando il coprifuoco. Il piano d… - Agenzia_Ansa : Attesa per la riunione del Cts, il governo vara le riaperture. Salvini chiede lo spostamento del coprifuoco alle 23… - moltovintage : RT @LiciaRonzulli: Eliminare il #coprifuoco vuol dire limitare gli assembramenti. Gli italiani hanno dimostrato responsabilità. E’ un bene… -