Riapertura scuole | presidi | Sì a rientro | ma trasporti insufficienti e aule carenti

Advertising

alexbarbera : I governatori delle Regioni (solo di centrodestra?) vogliono allungare il coprifuoco alle 23 e anticipare la riaper… - fattoquotidiano : Covid, Mantovani (Humanitas): “Ancora troppi contagi e pochi vaccini, riapertura preoccupa. Sì a prendere rischi, m… - SkyTG24 : Covid, riapertura scuole 100%: per i sindacati 'mossa azzardata, nessun cambio di rotta' - controradio : Backtoschool, il sindaco Nardella all' ITI Meucci Firenze - - QPeriscopica : “Ci sono ancora troppi contagiati e pochi vaccinati. Sono preoccupato dalle riaperture in programma” perché il risc… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

Orizzonte Scuola

delleNon è sembrato invece in disaccordo con l'idea del governo di riaprire tutte le, visto che è del parere che il protocollo a scuola funziona ed è sicuro. Quelli che ..."Noi non contestiamo la misura del rientro a scuola in presenza al 100%, anzi la abbiamo sempre auspicata. Ma facciamo presente una questione di natura tecnica: se i trasporti non erano sufficienti ...No a scelta Dad lasciata a famiglie”/ “Trasporto pubblico è dramma” A rendere il tutto ancora più tragico, il fatto che la stessa fosse incinta al quinto mese, e i medici, purtroppo, non sono riusciti ...“CNA FITA di Pesaro e Urbino e delle Marche - afferma il responsabile, Riccardo Battisti - chiede in proposito ad Adriabus di poter affiancare il trasporto pubblico locale con autobus, NCC e privati i ...