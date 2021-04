Premier League 2020/2021: Chelsea con la testa al caso Superlega, solo 0-0 col Brighton (Di martedì 20 aprile 2021) Termina con un deludente 0-0 il match della trentaduesima giornata di Premier League 2020/2021 tra il Chelsea e il Brighton. Gli ospiti strappano un punto a Stamford Bridge a una squadra in grande difficoltà a livello psicologico per via di quanto era accaduto nelle ore che hanno preceduto l’incontro, quando un fiume di tifosi ha protestato per le vie di Londra chiedendo a gran voce al club di ritirare la sua partecipazione alla Superlega. Questo potrebbe effettivamente accadere, ma intanto in campo c’era da vincere contro una delle squadre in lotta per evitare la retrocessione, anche perché se in palio c’è la prossima qualificazione alla Champions non può bastare un pari in casa. Con questo punto c’è l’aggancio a quota 55 a pari merito con il West Ham ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Termina con un deludente 0-0 il match della trentaduesima giornata ditra ile il. Gli ospiti strappano un punto a Stamford Bridge a una squadra in grande difficoltà a livello psicologico per via di quanto era accaduto nelle ore che hanno preceduto l’incontro, quando un fiume di tifosi ha proto per le vie di Londra chiedendo a gran voce al club di ritirare la sua partecipazione alla. Questo potrebbe effettivamente accadere, ma intanto in campo c’era da vincere contro una delle squadre in lotta per evitare la retrocessione, anche perché se in palio c’è la prossima qualificazione alla Champions non può bastare un pari in casa. Con questo punto c’è l’aggancio a quota 55 a pari merito con il West Ham ...

