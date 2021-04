Pinocchio in badiano | un’edizione sorprendente

(Di martedì 20 aprile 2021) Avete mai lettoin? No? A maggio questo potrebbe essere possibile. Sarà il primo libro tradotto in una lingua minoritaria. Vediamo più nel dettaglio.in, quando uscirà? Ilè una lingua a tutti gli effetti, usata dagli abitanti del paese di Badia Prataglia, nel comune di Poppi (Arezzo) in Casentino.

"Le avventure di" tradotte in, si tratta del primo libro tradotto in una lingua minoritaria, cosi come è considerato il modo di esprimersi degli abitanti del paese di Badia Prataglia nel comune di ...Quella di "?e te chi ttu se'? I' so'" è stata realizzata dall' artistaArmando Tacconi, pittore e scultore apprezzato ben oltre i confini regionali. Edito da AGC, il libro si può ...E' il dialetto che si parla a Badia Prataglia. La vendita del volume servirà per finanziare e sistemare l'area verde del paese. Il particolare titolo ...